Continental e Volterio insieme per un sistema di ricarica wireless. Dal 2024 sarà disponibile per le auto elettriche in Germania

BERLINO - Continental Engineering Services in partnership con la startup austriaca Volterio, sta sviluppando un robot per la ricarica intelligente in modalità wireless delle autovetture elettriche. Un sistema che vuole rendere il rifornimento di elettroni più facile e conveniente. Il robot in maniera completamente automatizzata sarà in grado di offrire la comodità di ricarica wireless con la velocità di una connessione cablata. La soluzione prevede che ci sia una presa montata sotto il veicolo e un caricatore robotico installato a pavimento.

Il funzionamento è semplice: una volta parcheggiata la vettura sopra il caricatore, il processo di ricarica partirà autonomamente. Le due unità caricheranno la propria posizione mentre il robot di ricarica montato sul pavimento correggerà, se necessario, la deviazione fino a 30 cm. La soluzione sarà inizialmente indirizzata ai privati e fornirà fino a 22 kW di potenza. In un secondo momento le due aziende provvederanno a estendere questa soluzione a parcheggi e stazioni di ricarica dedicati ai veicoli elettrici. Continental e Volterio stanno anche lavorando su una versione con ricarica rapida a 50 kW, mentre la produzione in serie del sistema è prevista per il 2024 in Germania.