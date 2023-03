Dacia Spring, l'elettrica peso piuma conquista il mercato Europa. Oltre 108mila vendute in 2 anni. Debutta l'Extreme da 65 cv

Svelata a primavera 2021, l’elettrica Dacia Spring festeggia il suo secondo compleanno avendo già conquistato oltre 108.000 clienti. Nel solo scorso anno sono ne state immatricolate globalmente 48.900 unità, ossia +75% rispetto al 2021, un valore che fa di Spring il terzo veicolo elettrico più venduto a privati in Europa. La gamma, che da un anno comprende anche la versione Cargo - ideale per operatori professionali, come gli artigiani e gli addetti alle consegne, che hanno bisogno di accesso senza restrizioni ai centri urbani - da pochi mesi si è arricchita della più potente variante Spring Electric 65 con motore che eroga 48 kW, cioè 65 Cv. Sia per Spring omologata autovettura che per quella autocarro, i dati connessi trasmessi dalle vetture in circolazione dimostrano che l’utilizzo è conforme a quello di un prodotto che fa di compattezza e leggerezza suoi punti di forza. La percorrenza media quotidiana di Spring è di 31 km e il 68% dei clienti fa meno di 30 km al giorno in media. Con una carica completa della batteria si può coprire la percorrenza media settimanale.

Il numero medio di spostamenti quotidiani è 5,4. Inizialmente acquistata come seconda auto del nucleo familiare, Spring si impone come il principale mezzo di trasporto durante la settimana per il 90% delle famiglie con più mezzi di locomozione che l’hanno scelta. La velocità media dei clienti che guidano Spring si attesta a 26 km/h, confermando così l’idoneità di di questo modello agli spostamenti quotidiani dei clienti. «In meno di 2 anni, Dacia Spring è diventata uno dei leader del mercato dei veicoli elettrici in Europa - sottolinea Xavier Martinet, Direttore Marketing Vendite e Operazioni di Dacia - ed ora Spring Electric 65 in allestimento Extreme, presentata al Salone di Bruxelles a inizio anno, arricchisce ulteriormente l’offerta con una motorizzazione più potente. L’arrivo di Spring Cargo consentirà a sua volta agli operatori professionali di godersi una vita quotidiana semplice e pratica al 100% elettrica». Dacia Spring basa la sua efficienza anche su una massa ottimizzata.

Nella versione Electric 45 il peso a vuoto è di soli 970 kg batteria compresa e nella Electric 65 aumenta di soli 5 kg arrivando ad un peso a vuoto 975 kg. Spring è l’unica auto 100% elettrica della Top 20 europea a pesare meno di una tonnellata. La presenza di una batteria leggera (solo 188 kg) - che è una scelta di prodotto forte e fondamentale e che è alla base del circolo virtuoso scelto da Dacia - rende Spring più efficiente. E dato che il motore consuma meno energia per funzionare rispetto ai veicoli elettrici più pesanti Spring offre indubbi vantaggi anche per ‘incentivarè il passaggio dei clienti (privati o professionali) alla mobilità elettrica. In particolare il nuovo motore Electric 65 da 48 kW (65 Cv) disponibile esclusivamente per Spring Extreme e abbinato ad un riduttore specifico (che moltiplica la coppia trasmessa alle ruote) offre accelerazioni più brillanti e riprese più pronte su una gamma di regimi più estesa. Spring Extreme Electric 65 offre un’autonomia Wltp di 220 km nel ciclo misto e di 305 km in quello urbano. Spring Cargo, che è invece priva di sedili posteriori per incrementare al massimo il volume di carico (1.000 litri) e può trasportare oltre 350 kg, mantiene la stessa autonomia della versione autovettura Electric 45, cioè 230 km in ciclo misto Wltp che possono arrivare fino a 305 km in ciclo urbano.

A seconda dei Paesi, la versione commerciale di Spring è direttamente prodotta in stabilimento (omologazione N1 in Italia) con paratia divisoria tra la parte anteriore e posteriore e anelli di fissaggio, oppure modificata partendo dalla base di Spring a 4 posti e declinandola in veicolo commerciale a 2 posti (omologazione M1) da Qstomize, società specializzata in allestimenti del Gruppo Renault. La grande efficienza di Spring è stata certificata nell’agosto del 2022 dall’ente Green Ncap che le ha assegnato il massimo punteggio di 5 stelle. Nella sua valutazione, Green Ncap ha considerato l’impatto ambientale che il veicolo e il suo utilizzo hanno sulla qualità dell’aria, sul riscaldamento climatico e sui consumi energetici. In ognuna di queste categorie, Spring si è distinta sia per l’efficienza energetica che per il ridotto impatto ambientale. E nello scorso febbraio 2023, l’ente ha attribuito a Spring il titolo di Best Car Green Ncap 2022 e il ‘peso piumà dei veicoli elettrici europei si è affermata sui ‘pesi massimi del mercato. Le 5 stelle ottenute non sono solo simboliche, afferma un comunicato, in quanto premiano Dacia per la volontà di offrire a tutti gli utenti veicoli con il miglior rapporto prezzo / prestazioni del mercato e più rispettosi dell’ambiente.