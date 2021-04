Daimler, vendite trimestre salgono del 13%, la Stella alza stime 2021. Margine sulle vendite atteso tra il 10 e il 12%

STOCCARDA - Daimler, titolare del marchio Mercedes, ha chiuso il primo trimestre con vendite complessive in crescita del 13% a 728.600 veicoli, tra auto e altri mezzi di trasporto. Un risultato raggiunto, secondo Stoccarda, dalla "ripresa dell'economia globale e da un'offerta di veicoli attraente". In crescita del 10% i ricavi a 41,01 miliardi di euro mentre l'utile netto è balzato da 168 a 4,37 miliardi. Alla luce di questi dati il gruppo ha alzato le proprie stime per l'intero esercizio in termini di margine sulle vendite. Per la divisione Mercedes il dato atteso è compreso tra il 10 e il 12%, per i camion e gli autobus tra il 6 e il 7% e per la divisione 'Mobility' tra il 14 e il 15%.