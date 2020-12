Di Silvestre (BMW Italia): dal 2025 priorità all’elettrico e dal 2021 la sostenibilità nel bilancio

ROMA - BMW dal 2025 progetterà le proprie automobili partendo dall’elettrico e dal prossimo anno il rapporto di sostenibilità ambientale sarà parte integrante del bilancio economico. Lo ha annunciato il presidente e amministratore delegato di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre nel corso di un incontro con la stampa italiana durante il quale ha anche ricordato brevemente i risultati del costruttore tedesco, gli obiettivi e le attività compiute in campo sociale nel nostro paese.

Un cambio di paradigma totale che segna un punto di non ritorno nella mobilità per un costruttore che ha fatto dell’elettrificazione una delle sue missioni prima di altri, tanto da aver istituito un ufficio per la protezione ambientale già nel 1973 e riducendo del 42% la CO2 emessa dai veicoli in Europa nel 2019 rispetto ai livelli del 1995. E fino al 2021 cRisultati ancora migliori sono stati ottenuti a livello industriale: rispetto al 2006, produrre un veicolo necessita del 40% in meno di energia e causa il 70% in meno di CO2. Inoltre tutti gli stabilimenti del gruppo utilizzano già energia rinnovabile al 100%. L’obiettivo per il 2030 è ridurre di almeno un terzo le emissioni di CO2 dei prodotti per l’intero ciclo di vita del prodotto.

Questo vuol dire che, a parità di volumi prodotti, 2,5 milioni di nuovi veicoli avrebbero emissioni inferiori di oltre 40 milioni di tonnellate di CO2. A questo concorrerà anche la catena di approvvigionamento che dovrà tagliare del 20% la CO2 e l’impronta ambientale diventerà il criterio fondamentale per la scelta dei fornitori. Nel frattempo il gruppo tedesco ha ulteriormente accelerato la marcia verso la transizione energetica con le sue vetture. BMW infatti produce dal 2014 la sua prima auto elettrica, la BMW i3 e la i8 ibrida-plug-in, e ha già prodotto mezzo milione di auto elettrificate che raddoppieranno già nel 2021 mentre già il 13% delle sue vendite in Europa sono ricaricabili, passando al 25% del 2021, il 33% nel 2025 e al 50% nel 2030 quando saranno elettriche i due terzi dei 7 milioni le auto alla spina con marchio BMW, Mini e anche Rolls-Royce.

Di Silvestre ha anche ricordato come la digitalizzazione è stato – volenti o nolenti – il fattore di cambiamento principale del 2020, anno in cui BMW ha ulteriormente rafforzato l’elettrificazione della propria gamma con la Mini Cooper SE e la iX3 e che il prossimo anno proseguirà con la i4 d la iX per poi toccare la Serie 7, la Serie 5 e la X1, tutte elettriche ad emissioni zero. Questo non vuol dire che BMW abbandonerà il motore a scoppio, tant’è che il 50% delle sue auto targate nel 2030 lo avranno ancora nel cofano. Dal 2025 si passerà dunque dalla “power of choice” basata sul motore a scoppio alla centralità della batteria nei processi di sviluppo e di industrializzazione dei prodotti stabilendo un punto di non ritorno definitivo.

L’AD di BMW si è infine augurato che presto possa essere utilizzata in Italia la eDrive Zones, la tecnologia di geofencing già attiva in 80 città europee che permette alle BMW ibride plug-in di marciare automaticamente in elettrico all’interno di zone predefinite massimizzando i benefici delle auto ricaricabili. «A questo proposito – ha dichiarato Di Silvestre – mi sento di dire che questo è il momento di fare scelte da parte del sistema-Paese. Non possiamo più rimandare decisioni importanti sulla mobilità sostenibile. Imprese, istituzioni e ricerca devono disegnare insieme il futuro attraverso la creazione di infrastrutture tecnologiche (penso al 5G), reti di ricarica su tutto il territorio nazionale e una revisione della fiscalità dell’auto aziendale. Pochi punti, molto qualificanti, per cambiare l’Italia in un momento in cui l’automobile è tornata centrale nella mobilità delle persone. Dobbiamo farlo adesso. Non possiamo più aspettare».