Fca, la 500 elettrica si farà a Mirafiori: in Italia 5 miliardi d’investimenti

Fca produrrà a Mirafiori la 500 elettrica. Lo hanno annunciato ai sindacati l’amministratore delegato Mike Manley e il responsabile delle attività europee Pietro Gorlier. Fca lancerà in Italia entro il 2019-2021 13 nuovi modelli o restyling di modelli esistenti, ma anche nuove motorizzazioni con tecnologia ibrida ed elettrica. Lo ha annunciato il responsabile delle attività europee di Fca, Pietro Golier nell’incontro con i sindacati che hanno firmato il contratto collettivo applicato nel gruppo. Fca investirà in italia complessivamente 5 miliardi di euro per il periodo 2019-2021. È Quanto ha comunicato il gruppo nell’incontro con i sindacati italiani sul piano al 2022.