Fca consolida leadership del mercato in Brasile a settembre. Mese record per Fiat Argo, Jeep Compass al top tra i Suv

TORINO - A settembre, Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha consolidato la propria leadership delle vendite nel 2018 in Brasile, con una quota di mercato del 17,7% nei primi nove mesi dell'anno. In una nota, il gruppo riferisce che con 315.423 unità vendute, Fca ha accumulato un distacco di 11.900 unità dal secondo posto in classifica.

A settembre, la Fiat Argo, automobile prodotta e venduta per il mercato brasiliano e non importata in Europa, ha registrato vendite record, con 6.394 unità, il 3,7% in più rispetto al mese precedente. Il modello ha conquistato la sesta posizione nella classifica delle auto più vendute nel mercato brasiliano, consolidando il trend di crescita.

«Fiat Argo combina un design accattivante con tecnologia, comfort e grande qualità. Sorprendente anche quando parliamo di prestazioni. Si tratta di un perfetto equilibrio tra potenza e consumi», ha dichiarato il direttore del Brand Fiat per l'America Latina e direttore commerciale Fiat Brasile, Herlander Zola. Anche per quanto riguarda i veicoli commerciali, il marchio Fiat ha registrato il primato di vendite, con una quota di mercato del 42,6% rappresentata da Fiat Fiorino e Fiat Ducato.

Nel segmento dei pick-up, i modelli più venduti sono stati il Fiat Strada, leader assoluto con 4.696 unità immatricolate, seguito da Fiat Toro, con 4.575 unità. La performance dei due modelli, nella prima e nella seconda posizione, ha dato a Fiat la leadership del segmento, con una quota di mercato del 33,4%.

Con 5.006 unità vendute, la Jeep Compass rimane al vertice della classifica del segmento Suv in Brasile. «Due anni fa, la Jeep sorprese il mercato lanciando un modello senza precedenti al mondo, la Jeep Compass. Con oltre 100 mila unità vendute dal lancio, è leader di tutta la categoria Suv da agosto 2017 », ha dichiarato Tania Silvestri, direttrice del marchio Jeep per l'America Latina e direttrice commerciale Jeep, Chrysler, Dodge e Ram in Brasile. Secondo la dirigente, uno su cinque Suv venduti in Brasile è Jeep.