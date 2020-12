Fca cresce a Piazza Affari. Ben accolta da analisti la decisione di Elkann su Manley

MILANO - Fca positiva a Piazza Affari nel giorni in cui è stato annunciato il ruolo che ricoprirà l’attuale amministratore delegato, Mike Manley, dopo la fusione con Psa. I titoli del gruppo automobilistico italo-statunitense salgono dello 0,75% a 14,52 euro, con un massimo toccato a 14,568 euro, quando il Ftse Mib si mantiene poco sopra la parità (+0,03%). In linea gli scambi: sono passati di mano oltre 8,7 milioni di pezzi, a fronte di una media degli ultimi trenta giorni per l’intera seduta di 11,06 milioni. Oggi, in una lettera a tutti i dipendenti di Fca, il presidente John Elkann ha annunciato che a Manley è stato proposto il ruolo di «Head of Americas» del gruppo Stellantis, la società che nascerà dalla fusione tra Fca e Psa, una fusione su cui si spinge sull’acceleratore.

Elkann ha detto che «manca ormai poco» alla nascita del nuovo gruppo, augurandosi che sarà «presto nel prossimo anno». E il 2021 partirà proprio con le assemblee di Fca e Psa per il via libera alla fusione, convocate entrambe per il 4 gennaio. Come già annunciato il ceo di Stellantis sarà l’attuale presidente del consiglio di gestione di Psa, Carlos Tavares, mentre il presidente sarà John Elkann. Intanto alla Borsa di Parigi, Peugeot sale dello 0,7%, in una giornata contrastata per il mercato auto europeo (-0,2% il sottoindice Stoxx600 Auto). «Ritengo che la notizia di Manley che resta nel gruppo e diventa Head of Americas sia positiva, anche se in parte attesa», ha commentato Marco Opipari analista di Fidentiis. «Manley infatti è in Chrysler dal 2000 e conosce molto bene il mercato nordamericano in quanto è stato per diversi anni a capo dei brand Jeep e Ram, che rappresentano i marchi di maggior successo di Fca», ha aggiunto.