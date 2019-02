Fca, Manley: «Il 2018 eccezionale. 2019 sarà pietra miliare, torneremo al dividendo dopo 10 anni»

TORINO - Il 2018 è stato «un anno eccezionale con performance record», il 2019 sarà «una pietra miliare perché torneremo a distribuire un dividendo, non succedeva da un decennio». Lo ha detto l’amministratore delegato di Fca, Mike Manley, durante la conference call sui risultati 2018. Quanto a Magneti Marelli, la cessione assicurerà un futuro alla società. «Siamo fiduciosi sul dividendo normale e su quello straordinario», ha aggiunto, ricordando come «l’eccellente line-up» rappresenti un punto di forza per il gruppo. L’ad non ha escluso comunque la possibilità di «rivedere il piano di investimenti» da 45 miliardi di euro delineato nell’ultimo piano industriale.