Fca-Renault, Geraci:«Governo non compra quote nel breve, ma aperto a investire»

MILANO - Il governo italiano non comprerà quote di Fca nel breve periodo, Ma è aperto a eventuali investimenti. Così ha dichiarato a Bloomberg tv il sottosegretario allo Sviluppo Economico, il leghista Michele Geraci. «Il Governo non deve comprare una quota di Fca nel breve periodo», ha dichiarato, ricordando che il gruppo è privato ed «è libero d fare accordi». Il ruolo del Governo, ha sottolineato Geraci, «è quello di monitorare l’impatto sulla produzione e sull’occupazione». Ad ogni modo, ha aggiunto, «il nostro Governo è aperto a investire, se questo avrà un impatto positivo in termini di crescita economica e occupazionale per i cittadini italiani». Alla domanda se l’esecutivo stia giocando un ruolo attivo nelle trattative, Geraci ha risposto: «Siamo in contatto, ma Fca è una società privata». Il sottosegretario ha inoltre espresso commenti positivi sotto il profilo industriale dell’operazione, che potrebbe accelerare la produzione di auto elettriche da parte del gruppo Fca, indietro rispetto a Renault e Nissan sui modelli elettrici. Ha inoltre auspicato un coinvolgimento del gruppo giapponese, anche se ha più volte sottolineato che «è necessario aspettare i dettagli. È troppo presto per far speculazioni, la notizia dell’operazione è fresca».