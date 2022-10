GB, vendite auto -8,2% a 1,2 mln in primi nove mesi 2022. Corsa la più vendita, davanti a Qashqai e Puma

LONDRA - Le immatricolazioni di autovetture e Suv nel Regno Unito hanno registrato un calo dell’8,2% nei primi tre trimestri dell’anno, raggiungendo un volume di 1,208 milioni di unità, secondo i dati dell’associazione britannica The Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt). A settembre, le consegne nel mercato britannico sono state pari a 225.269 unità, con un aumento del 4,6% rispetto alle 215.312 unità registrate nel nono mese dello scorso anno. Il modello più venduto nel Regno Unito fino a settembre è stato Vauxhall Corsa, davanti a Nissan Qashqai, Ford Puma, Kia Sportage, Mini, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Tesla Model Y, Kia Niro e Volkswagen Golf. L’amministratore delegato della Smmt, Mike Hawes, ha sottolineato che il mercato complessivo rimane «debole», con problemi di approvvigionamento che limitano la disponibilità di autovetture. «Sebbene il settore stia lavorando duramente per affrontare questi problemi, la ripresa a lungo termine del mercato dipende anche dalla fiducia dei consumatori e dalla stabilità economica», ha concluso.