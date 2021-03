In Cina giro d’affari usato e ricambi vale 153 mld di dollari. Crescono riparazione, rottamazioni e car sharing

PECHINO - Il mercato cinese delle parti di ricambio per l’automotive e delle auto usate valeva oltre 1.000 miliardi di yuan (circa 153,61 miliardi di dollari) nel 2020, come mostrano le stime preliminari del Ministero del Commercio. Il mercato automobilistico secondario, che include anche transazioni e servizi a seguito della vendita di automobili, ha registrato una costante ripresa lo scorso anno a fronte della resiliente performance economica del Paese. Nel 2020, ha spiegato un funzionario del Ministero cinese, i ricavi generati dalle riparazioni e dalla rottamazione delle auto hanno registrato una crescita stabile in Cina mentre le industrie legate al car sharing e agli impianti di ricarica delle auto elettriche sono cresciute rapidamente. Anche le transazioni relative alle auto usate si sono riprese dopo le interruzioni causate dall’epidemia di Covid-19.

L’anno scorso, secondo la All-China Federation of Industry & Commerce, le dimensioni del mercato cinese delle riparazioni auto hanno raggiunto i 65,2 miliardi di yuan, in aumento del 7,1% rispetto al 2019. Nel 2020, la Cina ha rottamato quasi 2,4 milioni di autovetture, in crescita del 4,5% su base annua. Secondo la China Automobile Dealers Association (CADA), l’anno scorso sono state registrate transazioni su circa 14,34 milioni di auto usate, in calo del 3,9%, pari a 15,7 punti percentuali in meno rispetto al calo registrato nella prima metà del 2020. Il valore di tali transazioni si è invece attestato nello stesso periodo a 888,84 miliardi di yuan, in calo del 5% su base annua, pari a 16,7 punti percentuali in meno rispetto al calo registrato nel primo semestre.