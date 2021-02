In Cina i pickup vanno a ruba: +70% le vendite a gennaio. Immatricolati 47.000 veicoli soltanto il mese scorso

PECHINO - Il mercato cinese dei pickup ha registrato una solida crescita a gennaio, come mostrano i dati del settore divulgati dalla China Passenger Car Association. Il mese scorso sono state vendute in totale 47.000 vetture di questo genere in Cina, il 70% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Negli ultimi anni, i pickup, che combinano le caratteristiche dei veicoli passeggeri e di quelli commerciali, sono diventati sempre più popolari in Cina. Nel 2020, le vendite totali di questo genere di autoveicoli sono aumentate nel Paese del 9% rispetto all’anno precedente.