Luxoft, 400 assunzioni a Torino per la guida autonoma. Multinazionale svizzera inaugura il 27 la sede al Lingotto

TORINO - Sbarca a Torino Luxoft, multinazionale svizzera specializzata nel fornire soluzioni di digital transformation per molti settori industriali, tra i quali l’automotive. Il 27 ottobre inaugurerà al Lingotto la sede italiana del gruppo. Nei prossimi due anni assumerà 400 nuove figure ad alta specializzazione: 150 dipendenti entro il 2022 (la maggior parte ha già un contratto) e gli altri il prossimo anno. L’obiettivo è creare a Torino un polo di sviluppo ingegneristico per la guida autonoma e la dotazione software per il veicolo connesso.

La guida della sede italiana è affidata a Marco Bottero che è anche responsabile della Spagna e del Portogallo. «Torino è la culla dell’automotive italiano e rappresenta il contesto ideale per "dare gambe" all’innovazione rappresentata dai sistemi di guida autonoma», spiega l’azienda. Luxoft, che ha il quartiere generale a Zug in Svizzera, è presente in 21 Paesi con 17.000 dipendenti.