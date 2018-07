Marchionne: «Un paio d’anni per Suv Ferrari. Potrebbe essere modello giusto da dare ai Carabinieri»

ROMA - Dare anche una Ferrari ai Carabinieri? Alla domanda l’Ad di Fca, Sergio Marchionne, risponde che una buona occasione potrebbe esserci «quando arriverà il Suv della Ferrari». «Sono andato questa mattina alla Ferrari e l’ho visto», dice. «Ci vorrà un paio d’anni», aggiunge, a margine della cerimonia in cui è stata data in comodato d’uso gratuito all’Arma una Jeep Wrangler attrezzata per lavorare in spiaggia.