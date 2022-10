Marelli, per Bloomberg Deutsche Bank sarebbe pronta a rilevare 690 mln dlr debito

MILANO - Deutsche Bank potrebbe diventare il secondo maggior creditore di Marelli Holdings, il fornitore di componenti per auto di proprietà del fondo Kkr. L’istituto tedesco, secondo quanto riporta Bloomberg, acquisterà circa 100 miliardi di yen (690 milioni di dollari) di prestiti dalla Sumitomo Mitsui Financial Group. Altri istituti di credito giapponesi, Joyo Bank e Nomura Trust & Banking starebbero pianificando di vendere il debito di Marelli a Deutsche Bank. La banca ha già deciso di acquisire circa 86 miliardi di yen di debito Marelli da Mitsubishi UFJ Financial. Come risultato Deutsche Bank deterrà circa 190 miliardi di yen di prestiti a Marelli, dopo i 220 miliardi di yen di Mizuho Bank. Il tribunale distrettuale di Tokyo ha approvato il piano di ristrutturazione di Marelli all’inizio di agosto, dopo che i ricavi sono crollati a causa di uno stallo sulle forniture e sulla disponibilità di chip durante la pandemia. Il fornitore di componenti per auto ha avviato in Giappone un processo di risoluzione alternativa delle controversie che consente ad un’azienda in difficoltà finanziarie di continuare a operare mentre rinegozia il debito con i creditori.