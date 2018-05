Mercato auto, boom delle vendite in Europa ad aprile: +9,6%. Positive le performance Fca

TORINO - Balzo del mercato europeo dell’auto nel mese di aprile. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell’Unione Europea e dell’Efta sono state 1.348.659, il 9,6% in più dello stesso mese del 2017. Il totale dei primi quattro mesi dell’anno è pari a 5.631.331 unità, con un incremento del 2,6% sull’analogo periodo dell’anno scorso. I dati sono dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei. Il gruppo Fca ha venduto nel mese di aprile nell’Europa dei 28 più Paesi Efta 91.279 auto, il 2,3% in più dello stesso mese del 2017. La quota scende dal 7,3 al 6,8%. Il totale dei primi quattro mesi dell’anno è di 381.594 immatricolazioni, in calo del 2,7% rispetto all’analogo periodo del 2017. La quota è pari al 6,8% a fronte del 7,2%.

«Molti Paesi hanno beneficiato dell’effetto calendario ma resta il segnale che l’Europa dell’ auto è tonica. Un sintomo che dovrebbe far guardare favorevolmente al rinnovo del parco circolante, un fenomeno che non riusciamo a vedere in Italia dove il 44% delle vetture nuove viene venduto con una rotazione media di tre anni (a società e noleggio) e il 56%, destinato a privati, con una rotazione media di 8 anni (prima del primo passaggio di proprietà) È come se vendessimo le auto sempre agli stessi clienti». È il commento di Romano Valente, direttore generale dell’Unrae, l’Associazione delle Case automobilistiche estere, ai dati sulle immatricolazioni auto in Europa ad aprile.