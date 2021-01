Mercedes EQ, con offensiva elettrificata punta a leadership della mobilità green. Modelli, servizi e tecnologie a favore dell'ambiente

STOCCARDA - Con il suo sub-brand Mercedes-EQ, Mercedes-Benz AG sottolinea la sua rivendicazione di leadership nel campo dell'elettrificazione e della digitalizzazione. Con questa strategia, capace di comprendere i limiti del pianeta e garantire allo stesso tempo innovazione, Mercedes-Benz AG è riuscita a conquistare la certificazione scientifica dei suoi obiettivi di tutela del clima da parte della Science Based Targets Initiative (SBTI). Ciò significa che l'azienda è in linea con i requisiti dell'Accordo mondiale sul clima di Parigi. Il raggiungimento di questi obiettivi richiede prodotti sostenibili. Perché ogni forma di crescita ha precedentemente aumentato il consumo di risorse. È proprio qui che si trova la soluzione: l'una deve essere disaccoppiata dall'altra.

Mercedes-EQ ripone la sua fiducia in strumenti che hanno una lunga tradizione in azienda: innovazione e tecnologia. Fornire risorse ancora maggiori per lo sviluppo del prodotto e l'innovazione è un chiaro segnale della strategia 'Electric First'. E con il programma tecnologico EQXX, il dipartimento di sviluppo fa un ulteriore passo avanti. In stretta collaborazione con i partner, un team interfunzionale e multidisciplinare sta affrontando proprio questa sfida al fine di rompere i confini tecnologici odierni in termini di portata, efficienza e ricarica. Il supporto è fornito da specialisti del gruppo britannico Mercedes-Benz F1 HPP, che portano al programma EQXX lo spirito di un sette volte campione del mondo e la competenza in materia di motori elettrici, così come la velocità di sviluppo appresa dal motorsport.

La strada verso le automobili sostenibili non riguarda solo tecnologie innovative come trazioni elettriche, tecnologie delle batterie e software per veicoli, ma anche l'equilibrio tra tecnologia e sostenibilità lungo l'intera catena del valore. Dalla definizione di standard specifici con partner e fornitori, ai concept di materiali intelligenti e l'utilizzo di risorse per una produzione sostenibile, passando per la verifica delle origini di eco-risorse durante il ciclo di vita dei prodotti su strada, Mercedes-Benz AG ha puntato sulla sostenibilità, e la promuoverà sistematicamente in futuro, non da ultimo anche grazie all'offensiva di prodotto di Mercedes-EQ e all'elettrificazione dell'intero portafoglio del marchio.

Per quanto riguarda i veicoli elettrici, la casa disporrà della nuova Electric Vehicle Architecture (EVA), che quest'anno celebrerà il suo debutto con la berlina di lusso EQS, fornendo non solo la base tecnica per altri quattro modelli completamente elettrici, ma incorporando anche le pietre miliari tecniche di Mercedes-EQ per soddisfare a pieno le aspettative dei clienti nei confronti delle auto di lusso all'avanguardia.

Mettere in armonia tecnologia, persone e natura per realizzare un nuovo sistema armonioso è più di una semplice visione: la combinazione di intelligenza ed emozione è ancorata al centro del marchio.



Sistemi completamente nuovi sono un'espressione di questa affermazione. Il miglior esempio è il sistema di controllo del nuovo EQS, che combina l'aspirazione estetica di un'opera d'arte con una gestione unica grazie all'intelligenza artificiale Inoltre, in materia di ecosostenibilità, Mercedes-Benz garantisce l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per la ricarica pubblica tramite Mercedes me Charge. Al fine di rendere possibile la ricarica ecologica per i clienti di tutti i modelli Mercedes-EQ full electric e di tutte le varianti di modelli ibridi plug-in tramite i punti di ricarica verdi integrati nel servizio Mercedes me Charge, Mercedes-Benz avvierà il lancio sul mercato di Green Charging in Europa il prossimo anno.