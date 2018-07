Merkel apre a Trump: dialogo per evitare i dazi sulle auto

BERLINO - La Cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto di essere «pronta» ad avviare un negoziato per una riduzione generalizzata delle tasse sulle automobili con l’obiettivo di smontare la guerra commerciale tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. la condizione, ha aggiunto parlando con la stampa, è che partecipino tutti i paesi coinvolti. merkel ha spiegato che questo sarà un tema per la prossima visita a washington del presidente della commissione UE, Jean-Claude Juncker, e che il coinvolgimento di tutti i paesi significa non solo l’unione europea e gli Stati Uniti «ma tutti i paesi con i quali si commercializzano auto».