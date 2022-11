Peugeot 208 è l’auto più venduta in Europa ad ottobre. La compatta del Leone è davanti alla VW Golf ed alla Dacia Sandero

Nel mese di ottobre è stata la Peugeot 208 la vettura più venduta nel Vecchio Continente. Il modello di segmento B della Casa del Leone è stata immatricolata in 17.075 esemplari. Il dato sottolinea una crescita del 23% rispetto allo stesso mese del 2021. Nel podio delle vendite europee, la Peugeot 208 ha staccato, di poco, la Volkswagen Golf, che è stata targata in 17.038 esemplari. Al terzo posto troviamo un’altra protagonista del segmento B, la Dacia Sandero, con 16.147 unità. Rimane fuori dal podio, per 30 auto in meno rispetto alla Sandero, la Fiat 500, che ha fatto registrare 16.117 unità vendute. Con questa performance commerciale, la Peugeot 208 ha staccato anche concorrenti del calibro della Toyota Yaris, al quinto posto della classifica con 16.039 unità, e la Renault Clio, rimasta a quota 13.167, a causa di un calo delle vendite dell’8% che l’ha relegata in settima posizione.