Pichetto: «Su idrogeno italia investe 4 mld in biennio. Europa valuti scientificamente biocarburanti»

«In ambito di Unione europea si e stabilito, con la Fit for 55, l’obiettivo al 2035 di mettere al bando il motore diesel e benzina, ma tenendo l’e-fuel. Sul fronte dell’idrogeno la Repubblica italiana impegna nel prossimo biennio-triennio quasi 4 miliardi di euro, quindi il nostro impegno sull’idrogeno e fortissimo» e l’idrogeno «e la base per l’e-fuel, quindi sul punto siamo d’accordissimo. Pero, quello che vogliamo, e su questo chiediamo anche la solidarieta spagnola che guidera la prossima prossima tornata del Consiglio europeo, e quello di valutare scientificamente la neutralita tecnologica».

Lo dice il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel suo intervento al 19esimo Foro Italia-Spagna, che si svolge in Campidoglio. «C’è una discussione su biocarburanti in Europa e per mettere al bando i motori benzina e diesel. Noi siamo impegnati sull’idrogeno e gli eFuel, sui qual siamo d’accordo, ma chiediamo di valutare la neutralità tecnologica sui biocarburanti. Valutiamo scientificamente questi biocarburanti». Lo sottolinea il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione del Forodi dialogo Italia e Spagna.