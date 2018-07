Rc auto, tra 2013-17 premio giù di oltre 100 euro. Su discesa prezzi diffusione “scatola nera”

ROMA - In cinque anni, dal 2013 al 2017, il costo medio di un premio assicurativo Rc Auto è calato di quasi un quarto, con un risparmio di oltre 100 euro, attestandosi a 333 euro. Sono anche diminuite le disparità di prezzo sul territorio: il differenziale Napoli-Aosta si è più che dimezzato, passando dagli oltre 400 euro del 2012 a meno di 200 lo scorso anno. È quanto emerso dalla relazione annuale dell’Ivass, presentata dal presidente Salvatore Rossi, che ha parlato di «un importante traguardo sui costi» e di «un successo della lotta contro le frodi».

Alla discesa dei prezzi, rileva l’Ivass, ha contribuito la diffusione della scatola nera installata sulle autovetture, che come ha detto Rossi è stata «la chiave per la svolta» nei costi. Nei cinque anni presi in esame, le polizze con scatola nera sono passate dal 10% a oltre il 20% del totale, con punte nelle aree meridionali del 60%, portando così, ha spiegato Rossi, «il mercato italiano in testa alle classifiche mondiali di diffusione della motor connected insurance».