Renault, Delbos: «Crisi microchip durerà fino a metà 2022. Dalla seconda parte dell'anno speriamo in ripresa»

PARIGI - La carenza di microchip dovrebbe «allentarsi nella seconda metà del 2022. Rimane comunque un problema strutturale e qualsiasi aumento della produzione di semiconduttori richiederà da 18 a 24 mesi per avere effetto». Così Clotilde Delbos, vice ceo e direttore finanziario del gruppo Renault nel corso di una conference call sui risultati finanziari del terzo trimestre. «Lo squilibrio tra domanda e offerta - aggiunge - durerà fino al 2022. L’offerta rimarrà molto stretta durante la prima metà e speriamo un pò meno alla fine del 2022».

Il Gruppo Renault ha registrato nel terzo trimestre del 2021 un calo delle vendite del 13% a 8,99 miliardi di euro. lo ha comunicato il gruppo automobilistico francese che ha anche annunciato di prevedere una perdita di produzione «vicina a 500mila veicoli nel corso dell’anno» legata alla crisi dei componenti. nel terzo trimestre, secondo il gruppo, non è stato possibile produrre 170mila veicoli, con molte fabbriche chiuse in tutto il mondo per mancanza di componenti, in particolare di semiconduttori. il gruppo francese ha comunque confermato le sue previsioni di margine operativo per l’anno in corso, al 2,8% del fatturato. renault ha venduto 599.027 veicoli nel terzo trimestre del 2021, in calo del 22,3% rispetto al terzo trimestre 2020. «le azioni intraprese per continuare a ridurre i costi e ottimizzare la nostra produzione ci consentono di confermare la nostra guida per l’anno nonostante il peggioramento della disponibilità di componenti nel terzo trimestre», ha dichiarato il direttore finanziario, Clotilde Delbos.