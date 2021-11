Rivian vola a Wall Strett: +9,70%. Vale già più di GM e Ford anche se ha venduto finora meno di 200 vetture

NEW YORK - Tesla e Rivian in rialzo a Wall Street. I titoli del colosso delle auto elettriche di Elon Musk salgono dell’1% dopo che il miliardario visionario ha comunicato la vendita di azioni per 5 miliardi di dollari. Rivian avanza del 9,7% nel suo secondo giorno di scambi: il produttore di veicoli elettrici appoggiato da Amazon e Ford e che punta a essere la "prossima Tesla", vale più di General Motors e Ford anche se ha venduto finora meno di 200 vetture.

Il debutto sul Nasdaq di Rivian Automotive, società di veicoli elettrici finanziata da Amazon e Ford. Con un’Ipo fissata a 78 dollari e un’apertura a 106,75 dollari, il titolo ha chiuso a 100,73 dollari (+29,14%), per un valore della società intorno agli 86 miliardi di dollari, quindi più di Ford (77,3 miliardi) e come General Motors. Nel suo prospetto, Rivian ha spiegato di avere 55.400 preordini per i suoi veicoli elettrici R1T e R1S: il primo è un pick-up con un prezzo di base di 67.500 dollari, il secondo è un Suv che può essere acquistato a partire da 70.000 dollari.

La società ha detto di avere l’obiettivo di consegnare questi veicoli entro la fine del 2023. Inoltre, ha un accordo con Amazon che prevede la produzione di 100.000 furgoni elettrici, che saranno consegnati entro il 2030, con i primi diecimila pronti per il prossimo anno. Rivian ha comunicato che la sua fabbrica in Illinois ha la capacità di produrre fino a 150.000 veicoli all’anno; la società, alla fine di giugno, aveva oltre 6.000 dipendenti. Amazon, che ha investito oltre 1,3 miliardi di dollari in Rivian, detiene il 20% delle azioni della società di veicoli elettrici, Ford il 12%.