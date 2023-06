Salvini: «L’UE si fermi sull’Euro 7 o perde credibilità. Forte preoccupazione del governo su scadenze e limiti»

LUSSEMBURGO - L’Ue torni «sulla terra perché altrimenti perdiamo tutti di credibilità». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo al Consiglio Ue Trasporti in corso in Lussemburgo a proposito della proposta di regolamento sui nuovi standard Euro 7 per le emissioni delle auto. «Ribadiamo la forte preoccupazione dell’intero governo italiano rispetto al regolamento che impone scadenze troppo ravvicinate e limite di emissioni troppo ambiziosi», in particolare «per i mezzi pesanti che verrebbero molto penalizzati», ha spiegato Salvini, auspicando «un nuovo equilibrio da parte della Commissione europea».