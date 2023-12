Smart #3 debutta sul mercato italiano. Il primo Suv coupé del brand promette fino a 455 km di autonomia

Al via il lancio commerciale della nuova smart #3, il primo Suv coupé del brand sarà ordinabile in Italia, anche online, sul sito sul sito https://it.smart.com/it/products/, da oggi, 7 dicembre 2023, con un prezzo di partenza di 38.548 euro riferito alla versione Pro. Entro la fine dell’anno verrà commercializzato anche in Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi ed Austria, mentre su altri mercati europei sarà disponibile all’inizio del 2024. La sua immagine slanciata beneficia di una lunghezza di superiore di 11 cm rispetto alla smart #1, mentre il carattere deciso è sottolineato dal potente ‘shark nosè, oltre che dall’ampia griglia a forma di A, dai sottili fari a LED, e dai cerchi da 19 pollici. Ancora più sportivo l’aspetto della variante Brabus, con i cerchi da 20 pollici.

L’ampio tetto panoramico, invece, conferisce maggiore luminosità all’abitacolo. Il powertrain elettrico, con potenze che vanno da 200 a 315 kW, offre prestazioni particolarmente brillanti, con la Brabus che scatta da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Grazie alla batteria da 66 kWh (solamente la Pro ha un pacco batteria da 49 kWh), l’autonomia arriva fino a 455 km; inoltre, con la ricarica a 150 kW, questo Suv consente di recuperare dal 10 all’80% di energia in meno di 30 minuti. Tanti i sistemi di sicurezza attiva che fanno parte dello smart pilot assist, tra cui vengono annoverati anche l’Highway Assistant, e l’Automatic Parking Assist; mentre l’interazione con l’ auto passa anche attraverso il mirroring dello smartphone sul display del sistema multimediale, che può fregiarsi di aggiornamenti over the air.