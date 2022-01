Stellantis, Comau: linea motori elettrici per cinese Geely. Sale all'80% tasso automazione impianto, 120.000 unità all'anno

TORINO - Comau ha sviluppato e implementato una linea di assemblaggio automatizzata di motori elettrici per Geely Automobile Holdings, presso il suo stabilimento Geely Veremt, a Ningbo (Cina). Progettata in stretta collaborazione con il team Geely, la linea completa utilizza un sistema di produzione automatizzato flessibile per assemblare rotori a magneti permanenti, cambi e trasmissioni elettroniche, oltre che per il controllo qualità e i test automatizzati. Questa soluzione innovativa aumenta il tasso di automazione dell'impianto dal 40% all'80%, fornendo una capacità di produzione a pieno regime di 120.000 unità all'anno. Sin dall'inizio della collaborazione, Comau ha dedicato importanti risorse al progetto, tra cui 20 ingegneri che hanno completato la fase di progettazione in soli 4 mesi.

"Grazie alla nostra collaborazione con Comau, abbiamo sviluppato soluzioni che rendono il nostro processo produttivo più agile ed efficiente", spiega il vice presidente di Geely Veremt, Sun Yongjing. "Inoltre, le linee automatizzate aiuteranno a garantire che i nostri nuovi prodotti continuino ad avere lo stesso livello di qualità ed eccellenza che determina il successo del marchio Zeekr - holding del Gruppo Geely - in tutto il mondo". "Siamo lieti di espandere la collaborazione a lungo termine con Geely e di sostenerli nel loro cammino verso la mobilità elettrica grazie al nostro know-how tecnico e ai nostri processi per i sistemi a motore elettrico", ha aggiunto Wang Junwu, Head of Technology di Comau China. "La realizzazione di questa innovativa linea di montaggio è il risultato della lunga esperienza di Comau nell'automazione, nella manifattura 4.0 e nella digitalizzazione, oltre alle competenze all'avanguardia nell'elettrificazione".