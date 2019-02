Superbollo auto, proposta di legge della Lega per abolirlo

ROMA - «Abolire il superbollo per le auto con potenze superiori ai 252 cavalli vapore». È l’obiettivo della proposta di legge a prima firma del deputato umbro della Lega, Riccardo Augusto Marchetti. «Una sovrattassa che avrebbe dovuto generare entrate per oltre 160 milioni di euro, ma che - sottolinea l’esponente leghista - ha invece determinato solo perdite per lo Stato, sia in termini di minor gettito ai fini Iva (-93 milioni di euro) sia ai fini del bollo auto (-13 milioni di euro), cui si aggiungono ulteriori perdite (pari a poco più di 30 milioni di euro) a carico delle Regioni e delle Province. E tutto ciò senza considerare il danno, difficilmente quantificabile, per tutto il comparto automobilistico nazionale: dalle case automobilistiche all’indotto, dagli artigiani impiegati nella lavorazione degli interni alle aziende che producono la componentistica. Una maggiorazione, dunque, che non giova a nessuno e che dunque va archiviata una volta per tutte».