Tavares (Stellantis): «Imporre elettrico blocca sana competizione. Nel 2035 saremo pronti, ma bisognava decidere prima»

«La nostra societa sta perdendo del potenziale non avendo una regolazione per la neutralita tecnologica. C’e una grande perdita di creativita e di potere scientifico nell’imporre una sola tecnologia invece di creare una sana competizione». Cosi il ceo di Stellantis Carlos Tavares intervenendo al Freedom of Mobility Forum e parlando dello stop delle auto a diesel a benzina dal 2035 e del passaggio all’elettrico. «Dobbiamo riconoscere che una soluzione non risolve tutti i problemi, dobbiamo pensare a quali sono le necessita Paese per Paese e alle soluzioni che possiamo implementare. In modo che le soluzioni non siano utopiche ma che si occupino in concreto del problem solving.

La mobilita elettrica deve essere sicura, accessibile e piu leggera, utilizzando materiali alternativi per le batterie per ridurne il peso». Cosi il ceo di Stellantis Carlos Tavares intervenendo al Freedom of Mobility Forum. «Stellantis sara pronta» per lo stop alle auto a diesel e benzina nel 2035, «ma le decisioni andavano prese prima, nel 2014-2015, non nel 2023». Cosi il ceo di Stellantis Carlos Tavares intervenendo al Freedom of Mobility Forum e spiegando che «non tutti sono d’accordo con l’approccio dogmatico ma ne vogliono uno pragmatico». L’elettrificazione del settore auto nel 2035 sara una «grande trasformazione dell’industria con un grande impatto sulla societa e la gente dovra essere preparata», ha aggiunto.