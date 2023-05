Tesla, in arrivo inedito crossover compatto made in Messico. Costruito su piattaforma Gen-3 che dimezzerà costi industriali

Utilizzando la nuova piattaforma Gen-3 EV, Tesla dovrebbe introdurre prossimamente un crossover compatto ispirato alla Model Y e puntare - assieme ad un altro veicolo inedito che ne deriverà - a superare i 5 milioni di unità all’anno. La notizia è stata data dal magazine Autoevolution e fa seguito ad alcune dichiarazioni fatte da Elon Musk durante il recente incontro con gli azionisti. Partendo dal rendering diffuso ufficialmente da Tesla, Autoevolution ha ricostruito un’immagine teaser che rivelare ulteriori dettagli sul design di questo prossimo modello elettrico compatto pensato che conquistare nuove fette dl mercato proprio nel segmento dei crossover più piccoli (in confronto alla media Usa) che oltretutto sono i modelli più venduti nella maggior parte dei mercati mondiali.

Sebbene non abbia fornito ulteriori informazioni, Musk ha confermato che Tesla sta lavorando a un secondo modello basato sulla stessa architettura Gen-3. Secondo alcune voci potrebbe trattarsi di un modello di robotaxi, con una forma completamente nuova del genere monovolume. L’imminente crossover compatto potrebbe essere più vicino alla produzione di quanto si creda: l’azienda sta aspettando il completamento della costruzione della gigafactory in Messico prima di avviare la produzione pilota. Per il crossover compatto Gen-3 Tesla utilizzerà una nuova tecnica di produzione denominata “unboxed-vehicle” che è la chiave per dimezzare i costi di produzione rispetto alla piattaforma Gen-2. Tuttavia, afferma Autoevolution, la nuova tecnica di produzione non è stata ancora collaudata e il layout della fabbrica in Messico - situata a Monterrey nel Nuevo Len - deve ancora essere finalizzato.