Toyota continua a crescere, venduti 5,2 milioni di veicoli nei primi 6 mesi del 2018

TOKYO - Vendite record nei primi sei mesi del 2018 per Toyota, che tuttavia continua ad inseguire la tedesca Volkswagen per numero di immatricolazioni a livello globale. La casa auto giapponese, che include i marchi Daihatsu Motor e Hino Motors, ha venduto 5.209.000 veicoli nel periodo da gennaio a giugno, l’1,6% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le immatricolazioni globali della Volkswagen, che comprendono l’Audi e la Porsche, sono invece aumentate del 7,1% a 5.519.000 unità. Nel dettaglio, Toyota ha venduto 4.04 milioni di auto all’estero, una crescita del 3,6%, trainata dalla domanda di Cina ed Europa. Sul mercato domestico invece le immatricolazioni sono scese del 4,8% a 1,17 milioni di veicoli.