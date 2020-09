Ue, multa da 18mln euro a cartello fornitori componenti auto. Si accordavano su pezzi per BMW e Daimler

BRUXELLES - La Commissione europea ha multato Brose e Kiekert per un totale di 18 milioni di euro per aver preso parte a due cartelli per la fornitura di sistemi di chiusura per automobili nello spazio economico europeo. Una terza azienda, Magna, non è stata multata in quanto ha rivelato entrambi i cartelli alla Commissione.

Magna, con sede in Canada e Brose, tedesca, hanno fatto cartello sulle forniture di moduli porta e alzacristalli per un modello di auto del gruppo Daimler. Magna e Kiekert, anche essa tedesca, si sono accordate sulla fornitura di altre parti per il gruppo BMW e Daimler. Tutte e tre le società hanno riconosciuto il loro coinvolgimento e hanno deciso di chiuere il caso.