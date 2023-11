Honda, Suv zero emission. E la qualità fa la differenza. La e:NY1 è il secondo modello ev lanciato dalla casa in Europa

Non c’è dubbio che nel catalogo Honda i Suv abbiano storicamente un ruolo fondamentale. Per rendersene conto, basta dare un’occhiata al listino nel quale quattro modelli sui sei che vi figurano sono a ruote alte. Tra questi c’è anche il prodotto più recente ed evoluto, il cui nome abbastanza criptico – e:Ny1, ereditato dalla nuova piattaforma e:N F dedicata sulla quale è stato sviluppato – caratterizza il primo Suv 100% elettrico (secondo solo alla city car Honda E ormai uscita dai listini) proposto dalla casa nipponica sui mercati europei. Dimensionalmente posizionato, in virtù della lunghezza di 4.387 mm, nel segmento B, ma molto vicino al confine con il segmento superiore, e dimostratosi nella prova su strada una vera Honda, brillante e piacevole da guidare, può contare sui 204 cv e 310 Nm di coppia messi a disposizione dal motore nel quale è integrato anche il cambio. Realizzato con una grande attenzione alla sicurezza, in particolare a quella della batteria da 68,8 kWh collocata sotto il pianale, raggiunge i 160 km all’ora e vanta un’accelerazione 0-100 in 7,6 secondi – tempo non da super-sportiva ma comunque ragguardevole per un’auto da famiglia – con un’autonomia di 412 chilometri secondo lo standard di prova Wltp.

Gradevole da vedere grazie all’elegante fluidità ed essenzialità delle linee, che non lasciano spazio al tormentato design di molti prodotti giapponesi, il nuovo B-Suv vanta dotazioni tecnologicamente evolute che trovano espressione visiva nei due display digitali, quello da 12,25 pollici del quadro strumenti e quello davvero importante (15 pollici) del sistema di infotainment, concretizzandosi tra l’altro nei numerosi sistemi di assistenza alla guida integrati nel pacchetto “Honda Sensing”. L’avvio della commercializzazione in Italia è previsto per il primo trimestre del 2024 con i livelli di allestimento Elegance a Advanced i cui prezzi partono rispettivamente da 54.700 e 57.700 euro. Con questo B-Suv 100% elettrico si conclude, almeno per ora, l’offensiva a ruote alte di Tokyo che ora presenta in una versione elettrificata tutti i suoi modelli presenti a listino. Il compatto Hr-V per esempio, dispone della tecnologia full-hybrid e:Hev con due motori elettrici che forniscono la trazione integrale e supportano il propulsore termico 1.5 a benzina a ciclo Atkinson da 131 cv.

La sesta generazione del Cr-V, il più grande della famiglia (é lungo 4,7 metri) nonché il modello Honda più venduto nel mondo, è disponibile sia con la medesima tecnologia ibrida (ma con motore termico 2.0 da 184 cv), sia in versione ibrida plug-in “alla spina” in grado di percorrere fino a 82 km in assenza di emissioni, utilizzando il solo motore elettrico. Infine lo stesso motore a benzina, ma con una messa a punto specifica studiata per assecondarne il temperamento più dinamico e sportivo, e la sola elettrificazione e-Hev nel caso di Zr-V, modello intermedio della gamma.