Il Leone ha una nuova griffe, svelata la svolta ad elettroni. Le Peugeot e-208 ed e-308 zero emission fanno un passo avanti

Ricomincio da tre. Peugeot ha demandato alla nuova e-3008, giunta appunto alla sua terza generazione, il compito di inaugurare il nuovo corso della Casa del Leone. Dopo aver conquistato oltre un milione e 320mila clienti negli ultimi 7 anni, la 3008 si presenta ora nella veste totalmente inedita di Suv coupé. L’evoluzione del design parte dal frontale: la calandra, con trama parametrica, è attorniata dalla firma luminosa con i 3 graffi che si uniscono ai sottili fari Led. La vista laterale mostra una linea da fastback che termina con il lunotto inclinato e un piccolo nolder sul cofano garantendo una miglior efficienza aerodinamica. Evoluto anche l’abitacolo con il Panoramic i-Cockpit dotato di uno schermo curvo, da 21”, per controllare sia la strumentalizzazione che l’interfaccia del veicolo.

Ma la e-3008 è soprattutto la prima vettura di Stellantis ad usare la piattaforma STLA Medium che farà da base a tutte le future vetture di segmento C e D del gruppo. Inoltre, pur nascendo principalmente per motorizzazioni elettriche, tale architettura potrà essere utilizzata anche per le versioni termiche. Prevista per il 2024, sarà disponibile in 3 varianti. La Standard Range con motore anteriore da 210 cv e batteria da 73 kWh che garantisce un’autonomia di 525 km. La Long Range da 230 cv e accumulatore da 98 kWh in grado di assicurare fino a 700 km. Infine la variante Dual Motor a trazione integrale con 320 cv, batteria da 98 kWh e autonomia di 525 km.

Tutte le versioni hanno la possibilità di essere ricaricate a 160 kW in corrente continua permettendo di passare dal 20 all’80% in meno di mezz’ora. L’offensiva elettrica di Peugeot è però già realtà con la e-308. In questo caso si è deciso di lasciare invariate le forme, sia della berlina che della station wagon del Leone, perché a cambiare è ciò che sta sotto la carrozzeria. A spingere la Peugeot è il motore sincrono a magneti permanenti da 156 cv (115 kW) in grado di garantire 260 Nm di coppia. Mentre la batteria da 54 kWh, dotata di una composizione chimica con 80% nichel, 10% manganese e 10% cobalto, assicura un’autonomia di 413 km. Grazie alle 3 modalità di guida, la e-308 riesce ad essere docile e parsimoniosa in Eco, quanto scattante e divertente in Sport, nonostante la sua massa di circa 1.700 kg. Già disponibile negli allestimenti Allure e GT, la berlina è offerta ad un prezzo base di 41.780 Euro, mentre la station wagon a 42.780 Euro.

Infine la e-208 che, oltre a ricevere un design più grintoso e in linea con il nuovo ciclo stilistico, adotta lo stesso powertrain della e-308. Seppur dotata di una batteria lievemente ridotta a 51 kWh, la Peugeot garantisce un’autonomia di 410 km. Inoltre, considerando il peso ridotto a 1.455 kg, la e-208 si mostra ancora più reattiva e fulminea. sia nel contesto urbano che sulle strade più guidate grazie ad uno 0-100 km/h coperto in 8,2 secondi e una velocità massima di 150 km/h. Disponibile nelle versioni Active, Allure e GT, la e-208 è già in vendita a partire da 36.430 Euro.