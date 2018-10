4X4Fest, i fuoristrada danno spettacolo. Successo di pubblico per la 18^ edizione

MASSA CARRARA - È sceso il sipario sulla 18esima edizione di 4x4Fest, il Salone nazionale dell’ auto a trazione integrale di CarraraFiere, appuntamento per tutti gli appassionati del fuoristrada che da tutta Italia e dall’Europa si danno appuntamento, da anni, alla manifestazione principe del settore. Nell’anno della maggiore età, Imm CarraraFiere ha voluto premiare i 42 espositori fedeli alla manifestazione da 10 anni ed ha moltiplicato gli sforzi per offrire a tutti gli appassionati un programma ancora più variegato di attività dinamiche per rendere questa edizione davvero indimenticabile.

Alla fine sono stati oltre 33.000 i visitatori che hanno raggiunto Carrara da ogni parte d’Italia, e non solo, con un’alta percentuale di persone che hanno partecipato alla manifestazione per la prima volta. Su 52.000 mq totali di cui 20.000 adibiti all’area pista esterna per test drive e show, 200 marchi presenti (di cui 169 diretti e 31 indiretti). Presenti tutte le Case automobilistiche del settore. «Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in termini di pubblico e di apprezzamento da parte degli espositori, che ci confermano la validità di un evento che non ha eguali in Italia e che è uno dei primi anche in Europa per il settore off-road ha detto Fabio Felici, presidente di CarraraFiere -. Al di là del successo dell’evento, l’altro forte motivo di soddisfazione risiede nella consapevolezza che questo evento, grazie al forte afflusso di visitatori che richiama, rappresenta anche un volano economico per il nostro territorio».