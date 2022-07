Anfia, al via la XVII edizione della Formula SAE. Cinque giornate per l’evento “educational” a Varano de Melegari

VARANO - Tutto pronto per la XVII edizione di Formula SAE Italy, che ha preso il via oggi. L’evento educational quest’anno è in programma dal 13 al 17 luglio all’autodromo Paletti di Varano dè Melegari (Parma), dove ancora una volta torneranno a sfidarsi gli studenti universitari delle facoltà di ingegneria di tutto il mondo. La manifestazione, organizzata da ANFIA, torna quest’anno al format in presenza, con gli opportuni accorgimenti anti-covid, dopo l’edizione ibrida, online e in presenza, sperimentata nel 2021. Nel corso delle cinque giornate si riuniranno nel cuore della Motor Valley emiliana circa 1.700 studenti provenienti da 20 diversi Paesi e 58 diversi atenei in rappresentanza di 67 team universitari, di cui 57 dell’Unione europea (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extra-europei. Quattro le classi di partecipazione: la più numerosa è quella delle vetture elettriche (Classe 1E), con 29 team partecipanti su 67 in totale.

Seguono la classe delle vetture a combustione interna (Classe 1C), con 25 team, la classe driverless (Classe 1D) con 9 team e con le auto sempre in modalità senza pilota durante gli eventi dinamici, e la Classe 3 (presentazione del progetto, senza prototipo), con 4 team. Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers ( SAE) e prevede che gli studenti partecipanti si misurino nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione destinata ad un’ eventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse commissionata da un’impresa del settore automotive per un utente non professionista. Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove statiche (Design Event, Business Presentation Event e Cost Event) e prove dinamiche in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance e per la Classe 1D Autocross ed Endurance sono sostituiti dalla prova di Trackdrive). L’obiettivo della manifestazione è mettere al centro le capacità maturate dai ragazzi in termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle tempistiche, coordinamento della progettazione e presentazione del prodotto.

La cerimonia d’apertura è in programma per oggi, alle 21, sul rettilineo della pista. Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA Massimiliano Marsiaj, di Federico Criscuoli, Alten Coach Business Manager e di Giampaolo Dallara, Presidente di Dallara Group. La manifestazione terminerà la sera di domenica 17 luglio con una cerimonia di chiusura sempre sul rettilineo d’arrivo del circuito, a cui parteciperanno tutti i ragazzi e durante la quale saranno premiati i vincitori.

A dare il benvenuto a circa 1.700 studenti da 18 Paesi in rappresentanza di 64 team universitari Raffaele Fregonese, direttore di Formula Sae Italy, che ha ricordato anche la recente scomparsa di Ruben Wainberg, stimato car designer, giudice del Design Event di Formula Sae Italy e creatore del precedente logo della manifestazione, da poco rinnovato «Tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner, lo staff dell’autodromo e il Comune di Varano per aver reso possibile, con il loro sostegno, questa XVII edizione dell’evento nonostante il momento complicato che stiamo vivendo a livello di equilibri internazionali, che impatta sul business del nostro settore e di vari altri settori industriali. L’industria automotive sta oggi affrontando una rivoluzione e il motorsport gioca un ruolo di primo piano, anticipando i cambiamenti e incoraggiando il trasferimento tecnologico verso altri settori.» ha detto Massimiliano Marsiaj, coordinatore della Sezione Motorsport dell’Anfia.