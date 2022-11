Car of the Year 2023, svelate le 7 finaliste. Sono Avenger, Niro, Ariya, 408, Austral, Solterra/BZ4x e ID.Buzz

Sono state svelate le 7 auto finaliste del Car of the Year 2023, uno dei premi più prestigiosi e ambiti nel mondo automobilistico. Il premio, che verrà assegnato il 13 gennaio, giorno in cui apriranno i battenti del Bruxelles Motor Show, vedrà impegnata una giuria composta da giornalisti provenienti da 23 Paesi che dovranno incoronare la 60/ma vincitrice. La selezione iniziale, composta da 45 veicoli, ha prodotto una short list di auto che si contenderà l’importante riconoscimento nella fase finale del concorso.

I nomi delle 7 protagoniste corrispondono a quelli di Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota BZ4x e Volkswagen ID.Buzz. A sfidare SUV e crossover troviamo il van elettrico di Volkswagen. Non approdano all’ultima fase l’Alfa Romeo Tonale, la BMW X1 e la Honda Civic, recentemente apparse sul mercato. L’insieme delle finaliste propone un mix tra auto che utilizzano anche il motore termico, e modelli esclusivamente elettrici, fotografando l’attuale offerta sul mercato. Una situazione differente da quella del 2022, in cui 6 delle 7 auto arrivate in finale erano esclusivamente a batteria. Nell’albo d’oro l’ auto vincitrice succederà alla Hyundai Ioniq 5. Nel 2021 a primeggiare fu la Toyota mentre nel 2020 la Peugeot 208 e nel 2019 la Jaguar I-Pace.