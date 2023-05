Eletric Days, 12 mila appassionati alla scoperta della mobilità elettrificata. Più di 700 test drive di veicoli full hybrid, plug-in ed elettrici

Si sono chiusi con un grande successo di pubblico gli Electric days 2023, il principale evento italiano di divulgazione dedicato alla transizione energetica della mobilità, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it. Alla terza edizione, per la prima volta aperta al pubblico, hanno partecipato a Roma, nel Parco del Lago dell’Eur oltre 12 mila persone, che hanno potuto vedere, toccare e provare le soluzioni di mobilità di oggi e di domani, attraverso più di 70 veicoli a due e quattro ruote presenti in esposizione o nelle aree di test drive e test ride per auto, bici ed ebike. Le mostre a tema di #ItaliaElettrica e Pininfarina (#DesigningTheFuture), nonché l’Electric village, sono state inaugurate con il sottofondo di talk, quiz ed esperimenti dedicati alle famiglie. Dopo gli Electric talk del venerdì, in occasione dell’evento annuale di Motus-E, la divulgazione scientifica è stata infatti una delle attività centrali della manifestazione.

Sui palcoscenici dell’Open Stage e nell’area dello Chalet del Lago hanno sfilato numerosi ospiti d’eccezione Momento clou del weekend, sono stati infatti gli esperimenti di Marcoilgiallino, conosciuto come il piccolo chimico, l’influencer Vincenzo Schettini, alias ‘La fisica che ci piacè, MatteoValenza, youtuber e influencer che vive ormai completamente ‘alla spinà, e Alessandro Beloli (Geopop), in collaborazione con Motus-E. Tra esperimenti di chimica e lezioni di fisica, il pubblico è stato invitato a partecipare attivamente a momenti di condivisione di informazioni e conoscenza sulle basi e sugli sviluppi dell’elettrificazione. Particolarmente apprezzati dai più piccoli, anche gli appuntamenti con il Frascati Science Party, che ha proposto quiz ed esperimenti per far scoprire a tutti la ricerca che sta dietro ai temi della transizione energetica, con tanti elementi di consapevolezza relativi ai problemi del cambiamento climatico. Sono stati oltre 700 i test drive di veicoli full hybrid, plug-in e full electric provati su circuito urbano e affiancati da una guida esperta che ha illustrato nel dettaglio le caratteristiche del veicolo.

«Electric days - ha evidenziato Alessandro Lago, direttore di Motor1.com e ideatore dell’iniziativa - è una grande festa di divulgazione, la prima organizzata in Italia sul tema della mobilità elettrificata. Automobilisti, famiglie e bambini sono venuti sulle sponde del Lago dell’Eur per trovare una risposta alle tante domande che tutti ci poniamo sulla transizione energetica. Perché una sfida così grande e complessa si può vincere solo se si diffonde la consapevolezza delle opportunità che ci sono per le persone e per il Paese. La strada è ancora lunga ma possiamo riuscirci mettendo insieme aziende, associazioni e istituzioni, e soprattutto promuovendo occasioni per fare informazione superando pregiudizi e allarmismi».