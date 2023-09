Jeep festeggia in fuoristrada i 70 anni dei suoi Jamboree. Al Rubicon Trail per celebrare le doti “estreme” dei 4x4 Jeep

Il marchio Jeep e Jeep Jamboree, ovvero gli eventi di avventura off-road pensato per i ‘jeepers’, festeggiano quest’estate 70 anni di avventure in fuoristrada. estremo. È infatti dal 1953 che il Rubicon Trail, noto come uno dei percorsi off-road più difficili al mondo, rappresenta un simbolo dello stile di vita della comunità Jeep per le avventure off-road 4x4. Quest’estate, 450 appassionati Jeep insieme alle rispettive famiglie e gruppi di amici, hanno festeggiato con un evento speciale il settantesimo anniversario del Rubicon Trail alla guida di 125 Jeep Wrangler e Gladiator e testando le capacità dei veicoli alle prese con percorsi impegnativi.

«Per oltre 80 anni - ha dichiarato Jim Morrison, senior vice president e head of Jeep Brand per il Nord America - la community di Jeep ha contribuito a definire l’essenza del brand e, per 70 di questi anni, il Rubicon Trail è stato proclamato dalla community come uno dei percorsi off-road più duri al mondo. Questo, unito alla bellezza del suo itinerario, ha inserito il Rubicon Trail nella lista dei desideri di ogni cliente Jeep 4x4». L’imponente Rubicon Trail si trova nel nord della California, vicino al lago Tahoe nelle montagne della Sierra Nevada. Il parco dei divertimenti in versione 4x4 gode di fama a livello mondiale e si estende per circa 35 chilometri su uno dei terreno off-road più impegnativi a livello mondiale.

«Nel 1953 - ha raccontato Pearse Umlauf, presidente e Ceo di Jeep Jamboree - quando Mark Smith organizzò il primo Jeep Jamboree con 55 Willys e attraversò le montagne della Sierra Nevada attraverso il Rubicon Trail, nacque l’off-road. L’anno successivo, Willys Motors, all’epoca produttore di veicoli Jeep, fu coinvolto nell’avventura, e da allora i Jeep Jamboree sono una tradizione off-road che continua a crescere».