Service Day 2025, focus sulla centralità del post vendita. Quinta edizione in programma il 16 e 17 ottobre a Veronafiere

La quinta edizione di Service Day, evento di Quintegia nato da un'idea di AsConAuto e punto di riferimento per il business del post vendita automotive, è in programma il 16 e 17 ottobre al Centro Congressi Veronafiere con un programma ricco di spunti di riflessione sul mercato del post-vendita. La due giorni dal titolo «A ritmo del post-vendita» si prepara a esplorare le sfide e le opportunità del futuro dell'after-sales, divenuto un settore sempre più strategico per la sostenibilità economica del business grazie alla capacità di generare ricavi ricorrenti e fidelizzare il cliente attraverso l'innovazione. Sarà questa l'occasione per trattare argomenti cruciali, come mercato e contesto, strategia e business, innovazione e cultura aziendale e studi e analisi. In questo contesto verrà anche definito un nuovo perimetro, in un ecosistema connesso che integra al modello tradizionale, nuovi servizi, tecnologie e approcci operativi, come manutenzione predittiva, assistenza da remoto, customer journey digitali e nuovi modelli di relazione con il cliente. Oltre 25 le sessioni, tra keynote, tavole rotonde e interviste per esplorare in modo accessibile e concreto le dimensioni cruciali del service, alternando contenuti pensati per affrontare le sfide più imminenti e per orientarsi verso il futuro.