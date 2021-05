Pep Guardiola: «Mi preparo al futuro elettrificato e sostenibile al volante della mia Nissan Leaf»

PARIGI – Il Manchester City ha vinto per la sesta volta il titolo di campione d'Inghilterra, per la terza volta negli ultimi quattro anni. I calciatori si sono scatenati a festeggiare in campo, negli spogliatoi e sui social e molti sono stati ripresi mentre sfrecciavano sulle loro auto da sogno. Ma c'è qualcuno al City, che ha preferito mettere da parte le fuoriserie per una svolta elettrica. E' Josep "Pep" Guardiola, l'allenatore catalano del club inglese che già da qualche tempo ha rinunciato a guidare la supercar con la quale si recava al campo di allenamento degli "sky blues" ed ha optato invece per una Nissan Leaf. Con la stessa passione che dimostra a bordo campo, Guardiola, che è proprietario di una Nissan Leaf e ambasciatore globale Nissan, racconta l’entusiasmo e le aspettative con cui sta partecipando alla rivoluzione elettrica, descrivendo le emozioni e il senso di orgoglio trasmessi dalla mobilità a zero emissioni.

Pep è passato alla mobilità elettrica tre anni fa e fin dall’inizio ha creduto nelle sue grandi potenzialità. Potenza, sostenibilità ed emozioni offerte da Nissan Leaf gli hanno fatto capire che i veicoli 100% elettrici possono essere davvero la soluzione per coniugare guida e rispetto per l’ambiente, oggi e in futuro.

In un'intervista esclusiva, in vista della prima finale di UEFA Champions League del club, l’allenatore del Manchester City F.C. svela i suoi obiettivi personali per raggiungere un futuro più sostenibile con la sua Nissan LEAF, e come la sua passione per l’innovazione dentro e fuori dal campo abbia influenzato la sua decisione di passare alla mobilità elettrica e adottare uno stile di vita più attento al futuro:

Quali fattori ti hanno convinto che Nissan LEAF 100% elettrica faceva al caso tuo e perché l’hai scelta?

«Uno dei motivi principali per cui ho scelto un EV è che volevo ridurre il mio impatto sull’ambiente senza però rinunciare al piacere e alle emozioni di guida. Con Nissan LEAF grazie al suo motore elettrico, all'accelerazione immediata e alle tecnologie avanzate, l'esperienza di guida è sia sostenibile che esaltante».

Sei un allenatore notoriamente innovativo, che ama sperimentare nuove tattiche e nuove strategie. Pensi che questa mentalità abbia influito sulla scelta di guidare un veicolo elettrico?

«L’innovazione fa parte di me e del mio modo di pensare. Proprio come nel calcio, nessuna situazione e nessun avversario è uguale all’altro e l’innovazione è la chiave per rimanere al passo con i tempi che cambiano. La tecnologia di LEAF è un perfetto esempio di innovazione applicato alla vita di tutti i giorni.»

Qual è stato il momento più divertente a bordo della tua Leaf?

«Girare il video ‘Pep loves his NISSAN LEAF’ con Nissan l’anno scorso è stato molto divertente. È stato fantastico far vedere alcune delle funzioni di LEAF e (spero) convincere altre persone a passare agli EV. Tutta la mia famiglia vuole viaggiare a bordo di LEAF; anche se sembra compatta è formidabile, perché ha posto per tutti. In più è facile da guidare, silenziosa e spaziosa.»

Secondo te, che ruolo hanno i veicoli elettrici nell’innovazione e nella mobilità del futuro?

«L'auto è un elemento chiave nella vita quotidiana delle persone. Scegliere una soluzione di mobilità più ecologica, come i veicoli elettrici, può avere un grande impatto sul nostro pianeta. La guida a zero emissioni è una delle migliori strategie per un futuro migliore e più sostenibile.»

Quali altre abitudini sostenibili hai?

«Cerco di consumare poca plastica e, quando possibile, di riciclare.»

Quale pensi sia la più grande opportunità offerta dalla mobilità elettrica offre e come ti senti al riguardo?

«Sono fiero di aver aderito alla mobilità elettrica e aver scelto Nissan LEAF come auto per tutti i giorni. Per me, guidare un EV è una scelta responsabile e un modo per fare la mia parte. Sono contento che i giovani siano consapevoli delle problematiche ambientali attuali e che spesso siano proprio loro i primi a promuovere nuove forme di mobilità. I veicoli elettrici rappresentano una transizione a una logica più sostenibile. Se tutti daremo il nostro contributo, vivremo in un mondo migliore.»

Che cosa vorresti dire alla prossima generazione di automobilisti a proposito dei veicoli elettrici?

«Vorrei ricordare a tutti i futuri automobilisti che i veicoli elettrici sono molto più divertenti da guidare rispetto alle auto che c’erano quando ho preso io la patente. E che pensare fuori dagli schemi e compiere scelte responsabili tutti insieme, come una squadra, è un modo per dare una svolta alla nostra vita quotidiana e salvaguardare il pianeta che consegneremo alle prossime generazioni.»

L’avventura di Pep nel mondo dei veicoli elettrici è l’ultimo capitolo della serie di video La mia vita con una Nissan Leaf, che ha visto altri proprietari di Leaf come lui raccontare il loro rapporto con la mobilità elettrica. Storie reali dei clienti Nissan per far conoscere a tutti gli aspetti positivi dei veicoli elettrici. Le testimonianze e le videostorie della serie La mia vita con una Nissan Leaf sono disponibili su YouTube al seguente link.