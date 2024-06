Cupra, la crescita prosegue nel segno delle zero emission: Tavascan si affianca a Born

Attacco a due punte. Dopo la Formentor dei record è il momento di Cupra Tavascan, il Suv-Coupè 100% elettrico che trasferisce su base Meb l’idea di sportività del brand spagnolo. Il secondo modello a zero emissioni firmato Cupra atterra sul mercato con l’ambizione di arrivare a 70.000 unità vendute in un anno per avvicinare, non solo stilisticamente, le 120.000 Formentor vendute solo nel 2023. Cupra Tavascan proverà a centrare l’obbiettivo puntando su un dinamismo esteso dal design alla meccanica, fino alle prestazioni. Come la Born poggia sulla piattaforma Meb del Gruppo Volkswagen, ma design e setup specifico sono “Made in Spain” in quanto sviluppati nella sede di Martorell. Tavascan è lungo 4,64 metri, largo 1,86 alto 1,60 metri, con un passo di 2,76 metri. Debutta sul mercato in due versioni, a trazione posteriore o integrale.

La Tavascan Endurance vanta 210 kW/286 Cv e 545 Nm di coppia scaricata sul retro, con autonomia massima di 560 km garantita dal pacco batterie da 77 kWh. La più prestazionale Tavascan VZ, acronimo di “Veloz”, dichiara 340 Cv e 545 Nm di coppia scaricata sulle quattro ruote attraverso un secondo motore elettrico da 80 kW collocato sull’asse anteriore. Nella Tavascan VZ l’autonomia massima dichiarata scende a 522 km per effetto del peso pari a 2.200 kg. Il prezzo di lancio di Cupra Tavascan Endurance, a trazione posteriore nel ricco allestimento Immersive, è fissato a 52.600 euro.