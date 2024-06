Frontera e Grandland per il compleanno. Opel guarda a domani: altri 125 anni di storia

Il cancelliere Olaf Scholz per l'anniversario dei 125 anni dall'avvio della produzione di veicoli (75 milioni finora) e, soprattutto, due modelli nuovi. Due Suv anche elettrici in particolare: l'inedita Frontera, che rilancia un nome che ha già una tradizione, e la rinnovata Grandland a conferma che il 2024 per Opel, il solo marchio tedesco di Stellantis, è un anno importante. I dipendenti e i suoi dirigenti sono stati gratificati da parole importanti anche da parte del Ceo del gruppo, Carlos Tavares: «Sin dalla sua acquisizione Opel è stata parte della soluzione, non del problema», ha detto il top manager portoghese a Rüsselsheim in occasione della celebrazione della ricorrenza ringraziando anche la sigla sindacale delle “tute blu”, la Ig Metall.

La Frontera sostituisce la Crossland: è il Suv compatto da 4,38 metri di lunghezza sviluppato su una delle piattaforme multienergy di Stellantis proposto in Italia a partire da 24.500 come mild hybrid a 48 Volt da 100 cavalli e da 29.900 a zero emissioni da 113 e con 300 km di autonomia (poi arriverà anche la declinazione con un centinaio di chilometri di percorrenza in più). Malgrado un passo contenuto (267 centimetri) gli ingegneri della casa del Fulmine sono riusciti a sviluppare gli interni affinché si possano configurare a 5 o a 7 posti. La capacità del bagaglio oscilla fra i 450 e i 1.600 litri. Ancora una volta, tra le novità che Opel propone ai suoi clienti ce n'è una che riguarda le sedute: con gli Intelli-Seats la casa del Fulmine ha brevettato una soluzione che, grazie a una fessura al centro, alleggerisce la pressione sul coccige. Nell'abitacolo spiccano anche due schermi appaiati da 10'' e un volante di nuova concezione.

La Grandland, assicura Tobias Gubitz, il direttore Product & Pricing del costruttore tedesco che il 4 luglio intende affrontare il primo viaggio all'estero con questo modello proprio verso l'Italia, sul lago di Garda, «è stata consapevolmente sviluppata con dimensioni maggiori per essere posizionata nel mezzo del segmento C, dove si concentra l'offerta di altre case tedesche e asiatiche». La nuova generazione misura 4,65 metri di lunghezza, 17,5 centimetri più di prima, e 1,90 in larghezza (+6,4). La versione a batteria con la percorrenza più importante arriverà l'anno prossimo: Opel promette fino a 700 chilometri con l'accumulatore da 98 kWh. Lo stesso Suv sarà a listino anche come plug-in con un raggio d'azione a zero emissioni che arriva a 85 km, oltre che come mild hybrid con tecnologia a 48 Volt. Eventuali fan del diesel devono rivolgersi altrove. «Con queste vetture offriremo ai nostri clienti una variante completamente elettrica di ogni modello Opel. Tutto questo riflette il nostro motto dell'anniversario “Forever forward since 1899” (sempre avanti dal 1899, ndr)», ricorda Florian Huettl, Ceo di Opel.