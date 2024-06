Il pragmatismo Suzuki vince, passo avanti di nuova Swift e Vitara Hybrid

Suzuki riesce spesso a stupire con il suo impegno a tutto campo (automobili, ma anche moto e motori marini) e la capacità di spaziare da progetti ultra-avveniristici come le auto volanti realizzate con SkyDrive al pragmatismo funzionale dell'ibrido declinato in tutte le sue formule: mild, classico e plug-in. La transizione totale verso la nuova era della mobilità è ovviamente nel palinsesto della casa di Hamamatsu, però senza quelle accelerazioni talvolta eccessive evidenziate da molti concorrenti. Infatti la prima Suzuki full-electric, derivata dal concept eVX, arriverà sul mercato europeo soltanto l'anno prossimo.

Una scelta precisa e motivata – ha spiegato il presidente della filiale italiana, Massimo Nalli -. Non siamo negazionisti o contro l'elettrico, sarebbe anacronistico, vogliamo solo utilizzare tutte le tecnologie esistenti finché queste ci verranno richieste. Per rispetto alle esigenze dei nostri clienti». E allora, ecco il rinnovamento di due modelli chiave per il brand come la compatta Swift e il Suv Vitara proprio all'insegna dell'elettrificazione. Nella formula ibrida adottata ormai dall'intera gamma e che ha consentito, grazie alle basse emissioni di CO2, l'accesso di tutti i modelli ai bonus governativi, a cui si è aggiunto il contributo Suzuki con sconti fino a 14.500 euro. Altro forte elemento di seduzione è da sempre la possibilità di scegliere la trazione integrale, un “must” consolidato per il brand giapponese. Ma come è cambiata la quarta generazione di Swift Hybrid?



L'iconica hatchback che porta in dote 9 milioni di unità vendute in 169 Paesi si è evoluta senza cambiare pelle: solo un po' più raffinata e tecnologica, ma fedele al design che ne ha decretato il successo. Il nuovo cruscotto “driver oriented” è caratterizzato da una console e da comandi angolati verso il guidatore, l'inedito touchscreen da 9" offre grafiche nitide e collegamento allo smartphone con Apple CarPlay e Android Auto tramite Wi-Fi e Usb, ma anche riconoscimento vocale e sistema di navigazione integrato. Sul fronte sicurezza, un radar a onde millimetriche e telecamera monoculare consente di rilevare veicoli, bici e pedoni anche nascosti.

Il motore è un nuovo 3 cilindri benzina 1.2 da 60,9 kW e 112 Nm a cui si abbina il sistema ibrido a 12 volt (2,3 kW e 60 Nm). Suzuki ha inoltre rinnovato il Suv compatto Vitara, il cui cuore ibrido “mild” evoluto è offerto in due versioni: 4 cilindri 1.5 a 140 Volt (5,4-5,9 litri per 100 km) e 4 cilindri 1.4 turbo a 48 Volt (129 cv, 5,9 litri per 100 km). La prima ha un powertrain da 115 cv abbinato a una trasmissione a 6 rapporti con cambio automatico Ags; la seconda ha un propulsore da 129 cv con cambio manuale a 6 marce. Entrambe possono essere associate alla trazione anteriore o integrale 4WD Allgrip Select con 4 modalità di guida: Auto, Sport, Snow e Lock.Allestimenti Cool, Top e Starview, quest'ultimo riservato alla versione da 140 Volt.