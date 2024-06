Lancia, nuova Ypsilon fa il salto di classe: sportività ed eleganza

Non era facile voltare pagina e rinunciare a un'icona come la “vecchia” Ypsilon che in 39 anni ha sedotto 3 milioni di clienti declinandosi in 36 serie speciali. Ma Lancia doveva garantirsi un futuro accettando la sfida più ambiziosa: compiere quel “salto di classe” stilistico e tecnologico che oggi la riporta nel regno dei veri marchi Premium. La Nuova Ypsilon non è più l'utilitaria economica che contende il primato alla Panda, è invece una compatta di lusso che guarda all'Europa. Non a caso Lancia ha appena inaugurato i primi sei nuovi showroom in Belgio e Lussemburgo, l'inizio di un'avventura che comprende tutti i principali mercati continentali e una rete complessiva di 160 showroom dedicati oltre a 600 venditori condivisi con Fiat. La nuova Ypsilon – in fase di lancio - è la prima vettura full-electric del marchio, l'ultima che offra parallelamente un motore termico ibrido. L'inizio di una trilogia che prevede l'introduzione dell'ammiraglia Gamma nel 2026 e della nuova Delta due anni dopo, entrambe solo elettriche e con una variante sportiva HF.

Ypsilon è più ricca e spaziosa del modello da cui eredita (solo) il nome, è lunga 4,08 metri e larga 1,76, punta molto sullo stile accattivante e non si nega richiami a icone del passato come Stratos, Aurelia e Flaminia. La tipica calandra – il calice - è rivisitata attraverso tre raggi di luce e i fari a Led formano una caratteristica firma luminosa. «Questa vettura - ha detto il Ceo Lancia, Luca Napolitano – è la massima rappresentazione del comfort di bordo, con tecnologie semplici e intuitive ai vertici del segmento e soluzioni inedite. Ad esempio il tavolino multifunzionale in plancia per sentirsi come nel salotto di casa».Sul piano delle tecnologie di servizio, spiccano il display da 20,5" a doppio schermo, l'accesso senza chiave e l'ausilio al parcheggio oltre a tutti gli elementi d'assistenza della guida autonoma di livello 2.

Il sistema interattivo SALA (Sound Air Light Augmentation) utilizza comandi vocali e presto adotterà l'intelligenza artificiale con charge Gtp. La collaborazione con Cassina, leader nell’arredamento, ha ispirato la serie speciale d'esordio che resta il top di gamma. Pensando al futuro, ma soprattutto al presente sui mercati più sensibili alla sostenibilità, la soluzione più interessante è quella full-electric. Ha una power unit da 156 cavalli/115 kW e una batteria da 51kWh. L'autonomia arriva a 403 km nel misto, più di 500 in città, con una ricarica rapida di 24 minuti (dal 20% all’80%) o di 100 km in 10 minuti. Il consumo di energia è compreso tra i 14,3 e i 14,6 kWh ogni 100 chilometro.

L'alternativa Ypsilon Hybrid ha un motore termico 1.2 a 3 cilindri da 100 cv (74 Kw) e tecnologia ibrida a 48V. Il piccolo motore elettrico da 28 cv alimentato da una batteria sotto al sedile del guidatore è integrato nel cambio robotizzato a doppia frizione e-DCT a sei rapporti. Con una velocità massima di 190 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 in 9”. Il prissimo anno Ypsilon avrà anche la versione HF, figlia di un passato glorioso nelle competizioni: ultrasportiva, sarà 4 cm più larga e più bassa, avrà 240 cavalli e una grande accelerazione per scattare da 0 a 100 in 5,8 secondi. Già oggi è inoltre disponibile un'altra variante corsaiola, la Ypsilon Rally 4 HF che firma il ritorno del brand nei rally offrendosi al campionato dei giovani piloti.