Stellantis, Peugeot nel cuore: svetta la piattaforma STLA. Altra pagina per il 3008 e 5008 ora realizzati sul pianale “nativo” EV

L'estate del Leone. Dopo il rinnovamento delle vendutissime compatte 208 e 2008, le novità Peugeot guardano verso l’alto di gamma con il corposo aggiornamento dei Suv 3008 e 5008. Entrambe sfoggiano il design sofisticato guadagnato dalla Peugeot 3008 nel recente salto generazionale, come entrambe vengono proposte per la prima volta anche con motorizzazione 100% elettrica. Dopo aver centrato il titolo di auto dell’anno 2017, Peugeot 3008 lo ha sfiorato anche nel 2024 proprio con la novità a zero emissioni portata al debutto dalla nuova generazione. La E-3008 viene proposta a motore singolo da 213 Cv, con batteria da 73 kWh per 535 km di autonomia, o 231 Cv con batteria Long Range da 98 kWh.

La E-3008 a trazione integrale conta su due unità elettriche da 326 Cv e 510 Nm complessivi, alimentate da un pacco batterie da 73 kWh per 470 km di autonomia massima. La terza generazione della Peugeot 3008 porta al debutto la nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis. Come la base precedente EMP2, rispetto alla quale evolve in dinamismo, è predisposta per ospitare diverse architetture propulsive. A partire dalla Peugeot 3008 mild-hybrid da 136 Cv, erogati dal motore turbo-benzina 3 cilindri da 1.2 litri abbinato al cambio automatico doppia frizione a sei rapporti. In futuro la gamma motori sarà allargata con due ulteriori versioni elettriche ed altrettante ibride Plug-in. L’adozione del nuovo pianale ha influenzato le dimensioni incrementate a 4,54 metri (+9 cm), 1.90 metri di larghezza (+6 cm) e 1.64 di altezza, che tratteggiano un look evoluto nelle forme tipiche da Suv-Coupé dal piglio dinamico. Il frontale guadagna la nuova calandra ad effetto 3D con il logo del Leone al centro, chiusa nella parte superiore da una banda in tinta carrozzeria che la separa dalla nuova firma luminosa.

Gli interni sono della nuova 3008 sono disegnati dall’ultima evoluzione del i-Cockpit Peugeot, aggiornato con due schermi da 10 pollici dedicati a quadro strumenti ed infotainment. La dotazione di serie include i protocolli Android Auto o Apple CarPlay anche wireless, oltre la telecamera posteriore con sensori di parcheggio. Tecnologia a supporto delle maggiori dimensioni di Peugeot 3008, che offre maggiore abitabilità per gli occupanti malgrado la capacità minima del bagagliaio sia rimasta a quota 520 i litri, che scendono a 470 sulla E-3008 a trazione integrale. Ad offrire spazio in abbondanza ci pensa la nuova Peugeot 5008, al lancio disponibile con motori elettrici da 210 o 230 cv, o benzina mild-hybrid da 136 cv.

Come la sorella minore poggia sul pianale Stla-Medium per crescere nelle dimensioni: dagli attuali 4,64 metri di lunghezza ai 4,79 di questa nuova serie, che è larga 1,89, alta 1,69 e con un passo di 2,89 metri (+5 cm). Misure che garantiscono il trasporto di 7 persone come la crescita della capienza del bagagliaio in tutte le configurazioni, oscillando da 259 litri con tutti e sette i posti in uso, fino ai 1.815 nello schieramento a due posti. I prezzi della Peugeot 3008 partono da 38.700 euro per la versione a mild-hybrid e da 49.780 euro per la E-3008. La nuova generazione di Peugeot 5008 arriverà in concessionaria nelle prossime settimane.