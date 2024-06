Volvo, il successo di EX30 fa strada al poderoso EX90

C’è la Tesla Model Y, tradizionale regina nel mercato europeo dei Suv a batteria, nel mirino di EX30, la più compatta Volvo a ruote alte che sta spingendo le vendite del marchio e punta con decisione alla leadership di categoria. A questo nuovo modello va riconosciuto un contributo importante negli ottimi risultati di vendita archiviati nel 2023, quando Volvo ha stabilito con 708.716 unità consegnate il nuovo record assoluto, con una crescita impetuosa (+70% a 113.419 immatricolazioni) di modelli 100% elettrici e risultati meno esplosivi ma comunque significativi (+10% a 152.561 consegne) per quanto riguarda le ibride plug-in.

In particolare in Europa i modelli in tutto o in parte “alla spina” hanno rappresentato il 59% delle vendite. Il Suv più compatto (è lungo 4.233 mm), ma anche più “green”, di Goterborg è realizzato sulla piattaforma Sea del gruppo cinese Geely, che si fa carico anche della produzione in una delle sue fabbriche. L’interno minimalista caro al design nordico si caratterizza per l’assenza del classico cockpit e affida tutte le funzioni informative e di connettività al display verticale da 12,3 pollici che svetta al centro della plancia.

A proposito di sostenibilità, la Volvo più compatta di sempre stabilisce una serie di primati “verdi”, tra cui spicca la più bassa impronta di CO2 mai registrata da un veicolo del costruttore svedese: meno di 30 tonn. di anidride carbonica emesse in 200.000 km di percorrenza. In termini di propulsione, la EX30 a trazione posteriore dispone di un motore da 272 cv e ha un’autonomia Wltp di 340 km che salgono a 480 per la variante Extended Range, equipaggiata con una batteria diversa (nichel-manganese-cobalto da 69 kWh anziché litio-ferro-fosfato da 51 kWh). È la stessa batteria della Twin Motor Performance che si colloca al vertice di un listino compreso tra 35.900 e 52.350 euro.

Grazie al secondo motore sull’asse anteriore, mette a disposizione la trazione integrale, 428 cv e 543 Nm di coppia che regalano un’accelerazione 0-100 in 3,6 secondi, mentre l’autonomia Wltp è di 480 km. La EX30 fa coppia con la “sorella maggiore” EX90 (più lunga di 80 cm) che doveva precederla sul mercato ed è invece arrivata seconda per un problema del software che ha fatto slittare l’avvio della produzione nello stabilimento di Charleston, nella Carolina del Sud. L’ammiraglia a elettroni della gamma Volvo a ruote alte è proposta in tre versioni.

La prima prevede un solo motore elettrico da 280 cv che grazie alla batteria da 111 kWh promette un’autonomia Wltp di 580 km e una velocità massima di 160 km all’ora. La affiancano le versioni con due motori e trazione integrale: una da 410 cv che arriva a 180 km orari e garantisce una percorrenza di 585 km grazie alla batteria da 111 kWh. Stessa batteria, ma prestazioni più elevate (medesima velocità massima, ma 4,9 secondi nell’accelerazione 0-100) con 580 km di autonomia per l’allestimento Perfomance che si colloca al vertice del terzetto il cui listino parte da 85.250 euro.