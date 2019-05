Campedelli (Fiesta ST) vince la Targa Florio. Il pilota Ford passa in testa al Campionato Italiano

Potrebbe davvero essere la volta buona per Simone Campedelli. Dopo due secondi posti nelle prime due gare, Ciocco e Sanremo, il quasi trentatreenne pilota romagnolo che corre quest’anno con una Ford Fiesta R5 di M-Sport assistita ufficialmente dalla struttura di Malcolm Wilson, ha colto una grande vittoria alla Targa Florio, il terzo prestigioso round del Campionato Italiano Rally. Un titolo quello del CIR che Campedelli, navigato da Tania Canton, insegue ormai da tempo. Il successo alla Targa lo proietta in testa alla classifica tricolore proprio alla vigilia del Rally Italia Sardegna iridato su fondo sterrato di solito gradito a Simone, che assegnerà doppio punteggio per il CIR.

La Targa Florio 2019 ha avuto un andamento che ha premiato la costanza di rendimento del romagnolo e della sua vettura. Fino all’undicesima prova speciale il futuro vincitore ha tallonato da vicino uno scatenato Luca Rossetti con la Citroën C3 R5 ufficiale finalmente in palla, ma quando Campedelli ha provato l’affondo la vettura di “Rox” ha accusato problemi di natura elettronica e c’è stato il sorpasso.

Assente l’irlandese Craig Breen, vincitore a Sanremo, a completare il podio finale a Termini Imerese è stato Andrea Crugnola, in coppia con Pietro Elia Ometto sulla VW Polo, Gass Racing, primo tra gli iscritti al CIRA, la serie tricolore su asfalto riservata ai piloti privati. Prova opaca invece per Giandomenico Basso in coppia con Lorenzo Granai, su Skoda, che ha subito perso la scia dei migliori, toccando poi a metà della seconda giornata con il posteriore, per chiudere al quarto posto. Completa la top-five un ottimo Stefano Albertini, in coppia con Danilo Fappani, sulla Skoda Fabia della Scuderia Mirabella Mille Miglia,

Per quanto riguarda il Campionato Italiano Due Ruote Motrici, terzo successo su tre gare per Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, con la Peugeot 208 R2 ufficiale di Peugeot Italia. La vittoria di Ciuffi è stata sicuramente la più difficile delle tre ottenute, con il suo rivale Luca Panzani, navigato da Francesco Pinelli, che ha lottato a lungo, con la sua Ford Fiesta R2, con la quale è stato anche al comando per un paio di prove.

CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE 103^ TARGA FLORIO: 1. Campedelli-Canton (Ford Fiesta St) in 1:29'11.7; 2. Rossetti-Mori (Citroen C3) a 11.7; 3. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo) a 12.7; 4. Basso-Granai (Skoda Fabia) a 48.0; 5. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a 59.9; 6.Michelini-Perna (Skoda Fabia) a 1’14.1; 7. Gilardoni-Bonato (Hyundai I20) a 2'43.1; 8. Razzini-Marcomini (Skoda Fabia) a 2'49.3; 9. Rusce-Vozzo (Volkswagen Polo) a 3’04.2; 10. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a 7’56.7.