Cupra campione TCR Italy 2019 a Vallelunga. Tavano conquista il titolo Piloti

VALLELUNGA - Di solito, anche parlando di campionati nazionali, a catalizzare l’attenzione e il tifo è il settore delle monoposto che evoca inevitabilmente il cammino per arrivare in F1. In realtà esistono tutta una serie di categorie che offrono spunti tecnici, spettacoli in pista e personaggi di assoluto livello.

Si è visto domenica scorsa a Vallelunga. Nel TCR Italy, moderna rappresentazione dei campionati per vetture turismo, con un regolamento tecnico collegato con quelli europei e con il WTCR mondiale, la pista romana ha dato ragione al binomio campione in carica al termine di una gara entusiasmante che ha chiuso il campionato ancor prima dell’ultimo . Parliamo di Salvatore Tavano e della Cupra.

Siracusano, classe 1980, Tavano a inizio carriera ha seguito il classico approccio dal karting alle monoposto fino alla F3000, per passare poi alle ruote coperte. Ha vinto un titolo Super Produzione e dal 2004 al 2006 ha corso con le Alfa Romeo 156 GTA assieme a Farfus e Tarquini. Il curriculum si è via via arricchito, ha vinto ad esempio il Trofeo Abarth nel 2009, ma è proprio nel TCR Italy che Tavano ha messo a frutto il suo talento imponendosi con la Cupra del Girasole by Cupra Racing la struttura ufficiale diretta da Tarcisio Bernasconi.

“La stagione è stata lunga e difficile, costellata da qualche problema di troppo, ma sono felice perché siamo riusciti a portare a casa un grande risultato”, dice il simpatico pilota siracusano. “Abbiamo lavorato intensamente e questo titolo è un premio di tutta la squadra, a cui va il mio ringraziamento per il supporto tecnico, e anche umano, che mi hanno dato. Penso che alla fine la carta vincente sia stata la continuità di rendimento”.

“Il TCR penso sia oggi la formula più equilibrata come costi, in quanto agganciandosi al regolamento internazionale, consente con la stessa macchina di correre anche in altri campionati. D’altra parte vediamo tanti brand con team praticamente ufficiali, piloti professionisti, ma anche giovani come Matteo Greco. C’è poi il BoP (Balance of Performance) che cerca di equilibrare le prestazioni delle vetture durante la stagione,ecc”.

E c’è chi vede per Tavano un futuro alla Tarquini, il “re del turismo” abruzzese, campione del mondo a cinquant’anni suonati!

“Con Gabriele siamo stati compagni di squadra con le Alfa Romeo 156 GTA. Però io sono soddisfatto della mia carriera e resto concentrato su quanto stiamo facendo..”

La vettura che ha permesso a Tavano di vincere per due stagioni consecutive il TCR Italy è la Cupra TCR. Cupra è il nuovo brand creato ad hoc da Seat per identificare i modelli più sportivi. Motore turbo due litri capace di una potenza massima di 350 CV (257 kW), sospensioni altamente regolabili e un solido differenziale meccanico, le Leon CUPRA TCR sono un vero concentrato di tecnologia e potenza. La velocità massima di 267 km/h, la coppia massima di 420 Nm (2.00-5.000 giri/minuto) e l’accelerazione da 0-100 in soli 5,2 secondi sono i numeri che attestano l’anima sportiva delle CUPRA TCR, dotate di un sistema di cambio sequenziale a sei marce creato da SADEV, azionato attraverso leve sul volante al posto della classica leva del cambio. L'unità di controllo elettronico con un software adattato per poter soddisfare il regolamento tecnico della stagione in corso.

Assieme a quello di Tavano, in casa Cupra si festeggia anche un secondo Titolo del TCR Italy: Scuderia del Girasole by CUPRA Racing si aggiudica infatti, matematicamente, il titolo nel Trofeo nazionale Team Costruttori, con 199 punti e 80 lunghezze di vantaggio sul primo degli inseguitori Un traguardo importante che, a distanza di poco più di 18 mesi dal lancio del marchio, conferma la sua volontà di vincere fondandosi sui valori di unicità, ricercatezza e prestazioni.

Prossimo appuntamento per l’ultima tappa a Monza, il weekend del 20 ottobre 2019, per la chiusura definitiva della stagione TCR Italy che per Cupra conserva ancora due assi importanti nella manica: il giovane Greco, che scenderà in pista per difendere il secondo posto nella classifica assoluta del Campionato e il primato nella categoria Under 25, e Eric Scalvini, che dovrà battersi per confermare il proprio primato nella categoria DSG.