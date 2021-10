Dagli USA: Michael Andretti è in trattativa per rilevare il team Sauber Alfa Romeo

L'Alfa Romeo Racing, o meglio la Sauber, sembra vicina a cambiare proprietà: il fondo Longbow Finance, in sella dal 2016, starebbe per completare la cessione a Michael Andretti. Il campione IndyCar 1991, e alfiere McLaren nel 1993, dirige la squadra che non solo è ai vertici della serie americana, ma è anche presente in Formula E e pronta al debutto in Extreme E. Andretti già in estate si era detto pubblicamente interessato a entrare in F1: "Sarebbe fantastico, ma perché accada c'è una lunga strada. Se arrivasse la giusta opportunità, saremmo pronti". Quell'opportunità adesso si sta delineando, e l'accordo potrebbe essere annunciato già fra due settimane, al Gran Premio degli Stati Uniti.

Per 350 milioni di euro,Andretti andrebbe a rilevare l'80 per cento di Islero Investment, la compagnia che formalmente controlla Sauber. Nel pacchetto c'è anche la divisione Sauber Engineering, che include l'ambita galleria del vento a Hinwil, un simulatore recentissimo e fornisce servizi di consulenza a vari clienti nel motorsport. La Sauber diventerebbe quindi a conduzione "americana", esaudendo uno dei desideri di Liberty Media: quello di una maggiore rappresentanza in F1 degli Stati Uniti, peraltro con la gara di Miami che nel calendario 2022 si aggiungerà a quella di Austin.

Frederic Vasseur, attuale team principal Alfa Romeo Racing, non si è voluto esporre: "Non posso dire nulla, non è mio compito. Queste discussioni vanno fatte con gli azionisti", si è limitato ad affermare il manager francese in conferenza stampa a Istanbul. Se l'operazione andasse in porto, ci sarebbero poi alcuni nodi da sciogliere: in primis il rapporto con il gruppo Stellantis, relativo all'utilizzo del marchio Alfa Romeo, peraltro rinnovato a luglio su base pluriennale; e poi la scelta del compagno di Valtteri Bottas in arrivo dalla Mercedes. Il cinese Guanyu Zhou veniva dato in pole-position, ma negli ultimi giorni sono apparse in rialzo le quotazioni per la conferma del nostro Antonio Giovinazzi. Lo sbarco di Andretti, per i bene informati, potrebbe però aprire le porte del Circus del giovane Colton Herta, ormai uno dei principali protagonisti in IndyCar.