GP Usa, Vettel con la Ferrari all'attacco per rinviare la festa mondiale di Hamilton

Ferrari di nuovo in forma e all'attacco ad Austin dove sta per scattare il Gran Premio degli Stati Uniti. Vettel e Raikkonen hanno ottenuto in qualifica tempi vicinissimi al poleman Hamilton con la Mercedes e tenteranno il tutto per tutto per far rinviare la festa mondiale al campione in carica britannico. Kimi scatterà in prima fila a fianco di Lewis, Sebastian partirà in quinta posizione dietro pure a Bottas e Ricciardo poiché è stato penalizzato di tre posizioni nella griglia per non aver rallentato nelle prove libere quando era esposta la bandiera rossa.